В Подмосковье двое рабочих погибли от отравления

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В среду, 15 августа, в деревне Шолохово Мытищинского района от отравления погибли двое рабочих, ремонтировавших колодец, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Во время работы в колодце на частном участке один из рабочих потерял сознание. Напарник спустился, чтобы помочь пострадавшему.

На глубине второй рабочий также почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Правоохранители установили личности погибших. Ими оказались уроженец Пензенской области и Таджикистана. На теле мужчин не обнаружено признаков насильственной смерти.



Точная причина гибели рабочих станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.