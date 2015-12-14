Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 16:12

Происшествия

Выпавший из окна пятого этажа мужчина скончался в больнице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мужчина, выпавший из окна пятого этажа на юго-востоке столицы, скончался в больнице. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Шоссейная. Пострадавший упал на козырек подъезда и сломал ногу. По словам очевидцев, мужчина забыл ключи и пытался залезть в окно своей квартиры с соседского балкона. Произошедшее квалифицировали как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что мужчина выжил, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Накануне на козырьке подъезда одного из домов на улице Кадырова, 8/3 нашли тело человека. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты.

Ранее на востоке Москвы 15-летний подросток совершил самоубийство, спрыгнув с балкона многоэтажного дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

По версии следствия, трагедия могла произойти в период с 19 часов 29 ноября до 10 часов 30 ноября. Находясь на общем подъездном балконе, расположенного на неустановленном этаже одного из домов по улице Каскадная, подросток совершил самоубийство, прыгнув вниз.

несчастные случаи инциденты падения с высоты чп

