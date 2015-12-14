Выпавший из окна пятого этажа мужчина скончался в больнице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мужчина, выпавший из окна пятого этажа на юго-востоке столицы, скончался в больнице. Травмы, полученные им, оказались несовместимы с жизнью, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Шоссейная. Пострадавший упал на козырек подъезда и сломал ногу. По словам очевидцев, мужчина забыл ключи и пытался залезть в окно своей квартиры с соседского балкона. Произошедшее квалифицировали как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что мужчина выжил, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Накануне на козырьке подъезда одного из домов на улице Кадырова, 8/3 нашли тело человека. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты.

Ранее на востоке Москвы 15-летний подросток совершил самоубийство, спрыгнув с балкона многоэтажного дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

По версии следствия, трагедия могла произойти в период с 19 часов 29 ноября до 10 часов 30 ноября. Находясь на общем подъездном балконе, расположенного на неустановленном этаже одного из домов по улице Каскадная, подросток совершил самоубийство, прыгнув вниз.