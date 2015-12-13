Гимнастка упала с 25-метровой высоты в Цирке на Цветном

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В цирке Юрия Никулина на Цветном бульваре с высоты упала гимнастка Дарина Кузьмина. Во время исполнения трюка на дневном представлении девушка сорвалась из-под купола с высоты 25 метров.

Сразу после падения ее доставили в НИИ имени Склифосовского. Медики диагностировали у гимнастки сотрясение мозга и многочисленные ссадины. Об этом сообщает канал "Москва 24".

Руководитель пресс-службы Юрий Никулин-младший отметил, что сейчас у артистки все хорошо, ей сделали снимок позвоночника и провели МРТ головного мозга. Также он добавил, что гимнастка уже рвется обратно в цирк и хочет вновь приступить к работе.

ЧП произошло во время номера под названием "Воздушный полет", включенном в программу "Карнавал". В нем есть опасный трюк "Капля": артист без страховки летит из-под купола цирка вниз. По неустановленным причинам, сетка, на которую приземляется циркач, оборвалась. Несмотря на полученные травмы, Дарина Кузьмина сумела подняться, доработать номер до конца и даже выйти на поклон.



"Я чувствую себя отлично, – рассказала сама Дарина уже после того, как ее осмотрели врачи. – Ничего не болит. Это цирк, это риск, здесь все бывает".

Зрители, ставшие свидетелями ЧП, поначалу решили, будто падение – часть отрепетированного номера. И только когда к гимнастке бросились на помощь коллеги, стало ясно: это не постановка, а несчастный случай.

Напомним, 11 сентября в Цирке на проспекте Вернадского воздушная гимнастка Ксения Елкина упала с 9-метровой высоты во время дневного представления на цирковом фестивале "Идол". В тяжелом состоянии артистка была направлена в Боткинскую больницу.

Она также выполняла номер без страховочной сетки и лонжи – страховочного приспособления, которое надевается на гимнастов. Позже артистку выписали, и она вновь приступила к работе и тренировкам.