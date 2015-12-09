Двухлетняя девочка выпала из окна 14-го этажа в Подмосковье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В результате падения с 14-го этажа дома в Люберецком районе двухлетняя девочка в тяжелом состоянии попала в больницу, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Установлено, что маленькая девочка играла со своим четырехлетним братом, пока мать семейства находилась в ванной комнате. Дети взобрались на подоконник, открыли окно, по неосторожности младший ребенок выпал с 14 этажа.

Девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи борются за жизнь малышки.

Следователи в Подмосковье организовали доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.