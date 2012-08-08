В "новой Москве" разбились насмерть трое строителей

ИТАР-ТАСС

Трое мужчин погибли, упав с высоты многоэтажного дома в "новой Москве".

Трагедия произошла в среду вечером в микрорайоне Родники, входящем в состав элитного поселка Знамя Октября Новомосковского административного округа.

Предположительно, погибшие трудились на стройке и при проведении работ сорвались с высоты 15-го этажа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напомним, что еще один трагический случай с рабочими в Новомосковском округе произошел неделю назад. В поселении Рязановское два человека погибли, надышавшись парами бензина во время очистки бензовоза.