01 марта 2017, 02:01

Политика

Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности

Фото: ТАСС/Panoramic

Комитет по юридическим вопросам Европарламента (ЕП) проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности с кандидата в президенты Франции и лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Reuters.

Вопрос о снятии с Ле Пен неприкосновенности был поставлен из-за снимков актов насилия, совершенных боевиками международной террористической организации "Исламское государство", которые она разместила в своем микроблоге в Twitter в 2015 году. В числе опубликованных кадров – казнь американского журналиста Джеймса Фоули.

История вопроса

Марин Ле Пен возглавляет "Национальный фронт" с 2011 года. Она уже лишалась депутатского иммунитета в Европарламенте: в 2013 году парламентарии уличили ее в подстрекательстве к расовой ненависти.
