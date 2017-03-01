Европарламент проголосовал за лишение Ле Пен неприкосновенности

Фото: ТАСС/Panoramic
Комитет по юридическим вопросам Европарламента (ЕП) проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности с кандидата в президенты Франции и лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на Reuters.
Вопрос о снятии с Ле Пен неприкосновенности был поставлен из-за снимков актов насилия, совершенных боевиками международной террористической организации "Исламское государство", которые она разместила в своем микроблоге в Twitter в 2015 году. В числе опубликованных кадров – казнь американского журналиста Джеймса Фоули.
История вопросаМарин Ле Пен возглавляет "Национальный фронт" с 2011 года. Она уже лишалась депутатского иммунитета в Европарламенте: в 2013 году парламентарии уличили ее в подстрекательстве к расовой ненависти.