16 января 2017, 09:57

Общество

Трамп назвал "катастрофической ошибкой" миграционную политику Меркель

Фото: ТАСС/Emily Molli

Дональд Трамп заявил в интервью английскому изданию Times, что миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель является "катастрофической ошибкой". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По мнению избранного президента США, решение Меркель принимать всех беженцев наводнило страну нелегальными мигрантами.

В 2015 году в Германию въехали почти 900 тысяч беженцев, а в 2016 году убежища в стране попросили 280 тысяч иностранцев.

Миграционная политика Ангелы Меркель вызывает возмущение даже у некоторых соратников канцлера, в числе которых, например, депутат Бундестага Эрика Штайнбах. По ее мнению, действия главы правительства нарушили законодательство ФРГ.

