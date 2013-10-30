Для мигрантов оборудуют лагерь "Юный Зиловец" рядом с "Домодедово"

Лагерь "Юный Зиловец" Фото: www.mirfactov.com



Московские власти определились с местоположением нового центра временного содержания иностранных граждан на 1 тысячу мест. Как рассказал M24.ru источник в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений, его откроют на территории заброшенного оздоровительного лагеря "Юный Зиловец" в Чеховском районе Московской области, в 35 км от аэропорта "Домодедово". Это место было выбрано из-за удаленности от жилых районов. "Чтобы не мешать жителям, мы выбрали удаленное место, участок общей площадью около 12 га, мы займем только часть территории лагеря", ― сказал собеседник M24.ru. Таким образом, власти решили не начинать новое строительство, а реконструировать уже имеющиеся здания. Отметим, что на территории лагеря, который считается самым крупным в Московской области, расположено 11 двухэтажных корпусов. В 2012 году Мосгордума предлагала реконструировать его и превратить в столичный "Артек".

Начальник УФМС по Москве Ольга Кириллова рассказала М24.ru, что место для нового центра выбирали так, "чтобы не пришлось возить иностранных граждан через всю Москву в аэропорт". Она рассчитывает, что здание будет подготовлено для приема мигрантов до нового года. По словам Кирилловой, ни в одном регионе так быстро не реагируют на нужды ФМС, как в Москве. Напомним, с 2014 года центры временного содержания мигрантов по всей стране перейдут от МВД в ведение ФМС.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников заверил M24.ru, что иностранцам в новом центре создадут приличные условия. В частности, им будет предложено меню, учитывающее религиозную принадлежность. "Как только лагерь будет открыт, мы займемся его снабжением и поддержанием санитарных условий. Вероятно, свинины на кухне не будет, но соблюдение халяля я вряд ли смогу обеспечить", ― сказал Печатников.

Мигранты находятся в центре временного содержания минимум 10 дней, максимальный срок не определен, отметила председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко. По словам депутата, это зависит от наличия у иностранцев документов. "Бывает, что у нас даже даже нет сведений о его национальности", ― подчеркнула Святенко. С другой стороны, по ее словам, нередки случаи, когда мигранты покидают Россию за свой счет при поддержки семей и национальных диаспор. "В этом случае выдворение происходит гораздо быстрее", ― пояснила депутат.

Реконструировать заброшенный лагерь проще, чем строить новое здание, сказал гендиректор компании "Геодевелопмент" Максим Лещев. "Но это недолговечное решение ― старое здание придется лет через 20 снова ремонтировать", ― пояснил эксперт. По его словам, реконструкция лагеря, территория которого занимает около 15 га, может обойтись городу в сумму около 3 миллионов долларов. "Но это очень приблизительный расчет, все зависит от пожеланий правительства. Итоговая сумма может как возрасти, так и сократиться, в зависимости от условий в центре", ― заключил Лещев.

Отметим, что московские власти и УФМС также хотят вдвое увеличить вместимость действующего центра в поселке "Северный" на Дмитровском шоссе ― с 400 до 800 койкомест. А самих иностранцев, ожидающих выдворения, будут размещать с учетом вероисповедания. Таким образом, с появлением нового центра недалеко от аэропорта "Домодедово" в распоряжении Москвы будет почти 2 тысячи мест для нелегалов.

Напомним, решение о создании нового центра временного содержания иностранцев было принято после событий августа этого года. Во время одной из облав было задержано более 1 тысячи нелегалов - граждан Вьетнама. Все мигранты не поместились в имеющийся центр на Дмитровском шоссе, в итоге власти вынуждены были разбить палаточный лагерь в Гольяново, где иностранцы ждали выдворения.

