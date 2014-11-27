ОПЕК сохранила квоты на добычу нефти

Фото: ТАСС/Василий Александров

Организация стран-экспортеров нефти на заседании в Вене приняла решение не менять квоты на добычу этого полезного ископаемого, сообщает Agence France-Presse. Сразу после того, как решение ОПЕК стало известно мировой общественности, курсы доллара и евро резко пошли вверх.

Решение по квотам было принято всеми странами-участницами единогласно.

Первой на решение ОПЕК отреагировала цена на нефть. Стоимость барреля нефти Brent, которая считается эталонной маркой и добывается в Северном море, опустилась ниже 75 долларов за баррель. В последний раз столь резкое падение цены на нефть отмечалось во время Мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Кроме того, сильно подешевели на торгах валюты государств с сырьевой экономикой. В частности, российский рубль потерял в цене больше процента относительно доллара и евро. Американская валюта подорожала до 48,24 рубля, а евро пересек отметку в 60 рублей, что является историческим рекордом.

Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков ожидал, что страны, входящие в ОПЕК, договорятся о снижении квот на добычу нефти, однако этого не произошло.