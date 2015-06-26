Цена на нефть останется в пределах 60-80 долларов за баррель - эксперт

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Во втором полугодии 2015 года нефть может подешеветь до 50 долларов за баррель, считают западные аналитики. Этому поспособствует Иран, которому 30 июня вновь могут разрешить экспортировать нефть.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что цена на нефть останется в пределах 60-80 долларов за баррель.

"Любые прогнозы о цене на нефть очень иллюзорные. Расчет на то, что Иран увеличит добычу нефти, на самом деле тоже довольно слабый аргумент. Непонятно, сколько времени на это уйдет. Скорее всего минимум в течение трех месяцев он будет наращивать добычу. Если Иран выведет дополнительные объемы на рынок и нефть упадет в цене, тот, у кого себестоимость добычи выше, уйдет с рынка. Скорее всего это будут добытчики сланцевой нефти в США, Канаде или те, кто добывает на глубоководном шельфе. Думаю, цена на нефть будет от 60 до 80 долларов за баррель. Для всех это приемлемая цена, и для американский добытчиков сланцевой нефти, и для Китая, который является крупным потребителей, и для Европы", - пояснил он.

Как пишет "Российская газета", избыток сырья в мире за год вырос на 2,6 миллиона баррелей. По оценкам разных аналитиков, в резервах Ирана сосредоточено от 35 до 70 миллионов баррелей.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что среднегодовая стоимость нефти в 2015 году составит 60 долларов за баррель. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, в этом году среднегодовая стоимость нефти составит 50 долларов за баррель, в 2016 году - 60 долларов, в 2017 году - 65 долларов, в 2018 году - 70 долларов за баррель.

Ранее M24.ru сообщало, что в мае Россия вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти, обогнав Саудовскую Аравию.

Отметим также, что согласно прогнозу МЭР РФ, среднегодовой курс доллара в этом году окажется на уровне 60 рублей за доллар, в 2016 году - 56,8 рубля, в 2017 году - 54,5 рубля, в 2018 году - 53,2 рублей.