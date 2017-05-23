ОАЭ выступили за продление соглашения по сокращению добычи нефти

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил, что государство поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает "Газета.ру".
Он отметил, что ОАЭ готовы продлить соглашение еще на один период и поддержат все меры, направленные на восстановление рынка.
Сухейль аль-Мазруи отметил балансирующее действие решения о сокращении добычи ресурса на рыночные цены.
К соглашению присоединилась и Россия, согласившись сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что объем сокращения добычи нефти сохранится без изменений для всех участников венского соглашения в случае его продления.