Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая 2017, 14:15

Экономика

ОАЭ выступили за продление соглашения по сокращению добычи нефти

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи заявил, что государство поддерживает продление соглашения по сокращению добычи нефти. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что ОАЭ готовы продлить соглашение еще на один период и поддержат все меры, направленные на восстановление рынка.

Сухейль аль-Мазруи отметил балансирующее действие решения о сокращении добычи ресурса на рыночные цены.

В конце 2016 года страны ОПЕК, а также несколько приглашенных государств согласились сократить добычу нефти, чтобы сбалансировать число мировых запасов ресурса. Это решение помогло избежать обесценивания "черного золота".

К соглашению присоединилась и Россия, согласившись сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что объем сокращения добычи нефти сохранится без изменений для всех участников венского соглашения в случае его продления.

нефть ОАЭ сокращение добычи жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика