Цены на нефть снова начали расти

Фото: ТАСС/Сысоев Григорий

Нефть марки Brent поднялась в цене до 48,78 долларов за баррель, нефть WTI - до 46,12 долларов после резкого падения, сообщает агентство Bloomberg.

Так, котировки фьючерсов на нефть Brent на электронных торгах лондонской биржи выросли на 0,17 долларов. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на нью-йоркской бирже поднялась на 0,23 доллара.

Аналитики отмечают, что торговый диапазон для WTI по-прежнему составляет 43,5-50 долларов за баррель и цена не выйдет из этого диапазона в ближайшее время, сообщает Интерфакс.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года.

По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом. А четвертый квартал будет примерно на таком же уровне, и по итогам года будет 3,8–3,9 процента спада.