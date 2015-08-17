Доллар в ходе торгов вырос до 65,65 рублей, евро - до 72,8

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Доллар в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже вырос до 65 рублей 65 копеек, следует из данных биржи. Европейская валюта составила 72,8 рубля.

Таким образом, обе валюты обновили максимумы с февраля. С начала года доллар достигал максимума в январе - тогда доллар стоил 68,25 рубля, евро составлял 75,8 рублей.

В то же время стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 49 рублей. На 11:50 цена "черного золота" составляла 48,61 долларов за баррель.

Напомним, официальный курс доллара с 15 августа составляет 64 рубля 93 копеек. Евро повысился по сравнению с предыдущим значением на 1 рубль 22 копейки – до 72,37 рубля.