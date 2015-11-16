Укравшую 1,5 млрд рублей бизнесвумен экстрадировали с Кипра

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Кипрские власти экстрадировали в Россию бывшего директора компании, которая обвиняется в присвоении и легализации 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, с марта 2005 по февраль 2006 года возглавляемая фигуранткой компания под видом продажи по фиктивным договорам и по заниженным ценам получила более миллиона тонн нефти от "Томскнефти", в дальнейшем продав сырье по рыночной цене. Разница составила более 1,5 миллиарда рублей.

Полученный доход обвиняемая совместно с соучастниками обналичила и использовала по своему усмотрению.

В декабре 2008 года женщину объявили в розыск по каналам Интерпола, спустя два года ее нашли на Кипре.

Вечером 15 ноября обвиняемую передали сотрудникам Интерпола и ФСИН для экстрадиции в Москву.