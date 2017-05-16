Соглашение о сокращении добычи нефти пополнится новыми участниками

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что у соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти могут появиться новые участники. Его слова приводит ТАСС.

"Думаю, это 3–5 стран", - сказал Новак. При этом министр не сообщил подробностей о том, какие это страны и о каких объемах сокращения добычи идет речь.

Новак отметил, что к 1 июля текущего года объем мировой добычи нефти сократится еще на 100–120 миллионов баррелей в день.

При этом министр подчеркнул, что Россия планирует сильно повлиять на стоимость нефти на мировом рынке.

На момент 1 мая текущего года Россия перевыполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти – относительно октября прошлого года добыча сократилась на 300,79 тысяч баррелей в сутки.