Нефть марки Brent упала ниже 39 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже опустилась до 38,92 доллара за баррель, преодолев отметку в 39 долларов впервые за семь лет, сообщает ТАСС.

Снижение цены на "черное золото" ускорилось после заседания ОПЕК 4 декабря: тогда министры нефти стран-участниц картеля не приняли четкого решения по квотам на добычу.

ЦБ сохранил ключевую ставку без изменений

На фоне падающей нефти дешевеет рубль: курс доллара поднялся до отметки в 69,96 рубля, что выше вчерашних торгов на 81 копейку. Евро подбирается к отметке в 77 рублей.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет порядка 50 долларов за баррель.

"Я думаю, что средняя цена будет плюс-минус 50 долларов за баррель. Это среднегодовая", – сказал он. По его словам, "не обязательно, что с 1 января будет 50 долларов". "В этом году, несмотря на то, что мы имеем сейчас 40 долларов, среднегодовая – она выше 50 долларов", – подчеркнул министр.