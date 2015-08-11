Рубль сократил падение на фоне растущей нефти

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в 51 доллар за баррель, следует из данных биржи.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в сентябре в ходе торгов достигала 51,02 доллара за баррель.

Курс доллара на открытии на Московской бирже поднимался до отметки 63,5 рубля, евро - до 69,91 рубля. Однако по состоянию на 11:57 доллар и евро сократили рост к рублю, опустившись до 63,18 и 69,75.

Напомним, накануне официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ РФ, продолжали повышаться. Так, европейская валюта пересекла рубеж в 70 рублей за один евро. Доллар прибавил в стоимости 66 копеек и теперь торгуется на уровне 64 рубля 50 копеек. Евро подорожал на 94 копейки – до 70 рублей 75 копеек.

Ключевым фактором, который влияет на падение рубля, является резкое снижение цен на нефть.