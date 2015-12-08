Доллар подорожал из-за падения цен на нефть

Курсы валют подорожали из-за падения цен на нефть

Курс доллара вырос по отношению к рублю на Московской бирже во вторник на 8 копеек и составил 68,57 рубля. Эксперты связывают изменение курса валют с решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которые сохранили установленную квоту на добычу "черного золота".

После заседания ОПЕК в Вене мировая цена на нефть упала на 5,9%. В итоге на торгах в понедельник "черное золото" стоило 39,58 долларов за баррель. Это самая низкая стоимость нефти за 2015 год. До этого ее продавали за 42,72 доллара за баррель.

Нефтяные котировки по итогам торгов на мировых биржах обвалились более, чем на 5 процентов - до уровня 2009 года. Падение цен, по мнению аналитиков, спровоцировал картель. По итогам саммита в Вене, который состоялся в пятницу, 4 декабря, ОПЕК не смогла принять решение об изменении квоты на добычу. Картель заседал почти семь часов.

История вопроса Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь — Абдалла Салем аль-Бадри. Страны члены ОПЕК контролируют около 60 процентов мировых запасов нефти. На их долю приходится примерно 35 процентов от всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти.

После этой новости цены на нефть и курс рубля пошли вниз. По мнению экспертного сообщества, падение цены на нефть ниже 40 долларов за баррель будет означать большие сложности на мировом рынке нефти.

Между тем, глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в пессимистичные прогнозы не верит. Ранее он дал прогноз цен на нефть на ближайший 2016 год в 50 долларов за баррель.По его мнению, цена на "черное золото" будет менять в ближайшие два-три квартала. По его мнению, положительная динамика начнет просматриваться во второй половине года.

Рубль на снижение нефтяных котировок реагирует предсказуемо – впервые с сентября за доллар давали больше 69 рублей. Затем курс скорректировался на отметке 68,52 рублей. Евро вплотную приближался к 75 рублям, но остановился на уровне 74,41 рублей.