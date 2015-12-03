Цена нефти приблизилась к шестилетнему минимуму

Фото: ТАСС/Василий Александров

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упала по итогам 2 декабря до 42,49 доллара за баррель, что является рекордно низким показателем с марта 2009 года.

Тогда стоимость баррель равнялась 42,23 доллара.

Кроме того, фьючерсы на нефть упали в среду в США ниже отметки в 40 долларов за баррель на фоне роста запасов сырья в США и избытка его предложения на мировом рынке.

С начала года нефть подешевела уже на 25%, рынок не ожидает изменения политики крупнейших производителей по итогам предстоящего на этой неделе заседания Организации стран-экспортеров нефти, отмечает "Интерфакс".

На 10:00 четверга стоимость нефти марки Brent составляет 43,09 доллара за баррель.