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16 июля 2012, 16:22

Юрий Долгоруков назначен руководителем театра Симонова

назначения театр Симонова директор

Фото с сайта театра Симонова

Юрий Долгоруков назначен директором Московского драматический театра имени Рубена Симонова. Соответствующее распоряжение было подписано министром правительства Москвы, руководителем департамента культуры города Сергеем Капковым, сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент культуры Москвы.

Договор с бывшим директором театра Евгенией Куриленко был расторгнут департаментом в одностороннем порядке.

Департамент культуры поставил перед Долгоруковым «задачи по развитию и совершенствованию производственно-творческого процесса театра и обеспечение выполнения всех обязательств перед зрителем».

Художественный руководитель театра Симонова Вячеслав Шалевич уже встретился с новым руководителем и обсудил с ним перспективы совместной работы.

До назначения Юрий Долгоруков руководил Московским театром кукол.

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