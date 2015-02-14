Назначен новый глава столичного УЭБиПК

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Новым руководителем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного ГУ МВД назначен генерал-майор полиции Сергей Солопов, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

С 1996 по 2010 год Солопов занимал руководящие должности в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и экономической безопасности.

С 2010 года он проходил службу в должности начальника контрольно-ревизионного управления ГУВД Москвы. С сентября 2011 года стал заместителем начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Отметим, в конце декабря прошлого года в возрасте 50 лет скончался предыдущий глава столичного УЭБиПК Юрий Васильев. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Васильев умер во время служебной командировки.