10 августа 2015, 09:26

Политика

Собянин провел перестановки среди глав районов Внуково и Очаково-Матвеевское

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сергей Собянин назначил Вячеслава Коноваленкова на должность главы управы района Внуково. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале мэра и правительства столицы.

С ним заключен служебный контракт на срок полномочий мэра Москвы.

Одновременно Коноваленков освобожден от должности главы управы района Очаково-Матвеевское. Новым главой управы назначен Василий Рогов, возглавлявший ранее район Внуково. Срок его служебного контракта – до 22 июля 2017 года.

