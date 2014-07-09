Назначен Бабушкинский межрайонный прокурор

Фото: ИТАР-ТАСС

Бабушкинским межрайонным прокурором назначен советник юстиции Михаил Попков, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

C 2013 года Попков занимал должность заместителя Бутырского межрайонного прокурора Москвы.

До этого он работал в Гагаринской межрайонной прокуроре и в прокуратуре Истринского района Подмосковья.

Попков окончил Московскую государственную юридическую академию. В прокуратуре начал работать в 1996 году с должности старшего следователя Красногорской городской прокуратуры Московской области.

В 2000-2002 годах работал следователем по особо важным делам Красногорской городской прокуратуры Подмосковья. После этого он работал заместителем Красногорского городского прокурора, Истринским городским прокурором и старшим помощником Гагаринского межрайонного прокурора Москвы.