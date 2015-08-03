Генерал Бондарев назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Генерал-полковник Виктор Бондарев назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами, объявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сегодня в Национальном центре управления обороной России. Ранее Бондарев занимал пост главкома ВВС.

"1 августа подписан указ президента Российской Федерации номер 394 о назначении главнокомандующим Воздушно-космическими силами генерал-полковника Виктора Бондарева, начальником Главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами - генерал-лейтенанта Павла Кураченко, заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами - командующего Космическими войсками генерал-лейтенанта Александра Головко", - приводит слова Шойгу ТАСС.

Ранее в структуре вооруженных сил России появились Воздушно-космические войска. Новый вид Вооруженных сил был образован путем слияния двух существующих видов: Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.

Как ранее заявлял глава Генштаба Валерий Герасимов, в дальнейшем будет продолжаться работа по созданию эшелонированной системы предупреждения о ракетном нападении как в космическом сегменте, так и по размещению радиолокационных станций.

Отметим, что до недавнего времени в России существовали войска воздушно-космической обороны - объединение сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в космосе и из космоса, с воинскими формированиями, решающими задачи противовоздушной обороны.