Вместо торгового центра на площади Павелецкого вокзала построят ТПУ

На площади Павелецкого вокзала построят транспортно-пересадочный узел

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с прекращением реализации инвестиционного проекта, который предполагал строительство торгового центра на Павелецкой площади.

Инвестконтракт был расторгнут, так как истек срок договора аренды земельного участка. При этом застройщик так и не приступил к строительству.

"В настоящее время строительные работы на участке не ведутся. В дальнейшем площадка будет использована под строительство ТПУ", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На участке Павелецкая площадь, дом 1 инвестор планировал построить многофункциональный торговый комплекс общей площадью более 80 тысяч квадратных метров с подземной автостоянкой на 600 машино-мест.