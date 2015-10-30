Два троллейбуса заменят автобусами на 10 ночей

Фото: m24.ru

Ночные троллейбусы №Бк и №Бч в ноябре заменят автобусами, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". Временно снимать с маршрутов электротранспорт будут в связи с ремонтными работами.

Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать в течение 10 ночей:



с 31 октября на 1 ноября;

со 2 на 3 ноября;

с 4 на 5 ноября;

с 7 на 8 ноября;

с 12 на 13 ноября;

с 13 на 14 ноября;

с 18 на 19 ноября;

с 21 на 22 ноября;

с 23 на 14 ноября;

с 25 на 26 ноября.

Отметим, что в будущем троллейбусы планируются заменить электробусами в постоянном режиме. Закупка нового электротранспорта начнется в 2016 году. Первые транспортные средства нового типа появятся на маршрутах в центре города, в частности их планируется протестировать на Садовом кольце.