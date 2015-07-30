Кондиционеры в московских автобусах контролируют в режиме онлайн

"Интервью": Масим Ликсутов подвел итоги работы департамента транспорта

Работу кондиционеров в наземном транспорте контролируют в режиме онлайн. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас мы можем сказать, что порядка 70 процентов подвижного состава "Мосгортранса", нашего городского перевозчика, оборудовано системой климат-контроля. У нас есть система, позволяющая в режиме онлайн следить за работой кондиционера. И теперь все разговоры – кондиционер не работает или работает – мы можем это достаточно быстро и эффективно проверить. Это очень важная вещь с точки зрения наземного транспорта", – сказал Ликсутов.

Он также отметил, что с 2011 года город закупает современный подвижной состав.

"В части троллейбуса – это новые низкопольные троллейбусы, которые позволяют людям маломобильным, пенсионерам достаточно комфортно пользоваться этим видом транспорта. Если говорить про автобусы, то это только Евро-5, только низкопольные и, конечно, с кондиционерами", – сказал Ликсутов.

Температурные нормы в транспорте в жару

По нормативам температура в салоне наземного городского транспорта не должна быть ниже температуры на улице более чем на восемь градусов. Если температура воздуха за окном в летнее время превышает 22 градуса тепла, то водитель обязан включить кондиционер.

При работающем в салоне наземного транспорта кондиционере, должны быть закрыты все форточки и люки, чтобы не допустить выхода из строя климатического оборудования.

Если водитель по неизвестной причине отказывается включать исправный кондиционер, то пассажир вправе оставить жалобу на горячую линию "Московского транспорта" 8 (495) 950-42-04, записав номер автобуса и маршрут.

Добавим также, что системами климат-контроля оборудовано порядка 30 процентов подвижного состава московского метро. За ними также следят в режиме реального времени.

По словам Ликсутова, в 2017 году метрополитен начнет получать принципиально новый подвижной состав с улучшенными техническими характеристиками, все они будут оснащены системами кондиционирования.

Напомним, на станциях метрополитена температура воздуха в теплое время года (если среднесуточный показатель температуры превышает +10 градусов), должна быть от 18 до 28 градусов тепла, относительная влажность воздуха от 15 до 75 процентов, а скорость ветра от 0,5 до 2,0 м/с.

Эти показатели не относятся к открытым наземным платформам и переходам.

В салонах вагонов при естественной вентиляции относительная влажность и движение воздуха не нормируются, а температура внутри вагона не должна подниматься более чем на 3 градуса температуры воздуха на станциях.