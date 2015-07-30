Более 30 моделей автобусов примут участие в ретро-параде

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

8 августа в столице пройдет парад ретро-транспорта, посвященный 91-годовщине открытия в Москве регулярного автобусного сообщения, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Посмотреть и посетить салоны легендарных автобусов можно будет с 11 до 14 часов на проспекте Академика Сахарова. На выставке будет представлено более 30 моделей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Среди них автобусы ЗиС-8, ЗиС-154, ЗиЛ-158, ЛиАЗ-677, Икарус-55, Икарус-180 и другие уникальные экспонаты наземного транспорта разных времен.

По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, ежегодные парады автобусов, троллейбусов и трамваев стали важны для сохранения исторического и культурного наследия города. В этом году москвичам покажут две новинки – автобусы ПАЗ-651 "Рица" и ЛиАЗ-677Б.

Для детей на выставке будут работать аниматоры и художники по аквагриму. Ребята смогут принять участие в конкурсах, порисовать и построить макет автобуса.

На выставке также представят экспозицию инновационной техники. А перед парадом состоится пробег ретромашин по городским улицам. Колонна из 14 автобусов проедет по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской улице, Тверской улице, Театральному проезду, улицам Большая Лубянка и Сретенка, далее по Садовому кольцу до проспекта Академика Сахарова.

Автобусное движение в Москве было открыто 8 августа 1924 года. Трасса первого регулярного маршрута проходила от Каланчевской площади (сейчас Комсомольской) до Александровского вокзала (сегодня – Белорусского). Протяженность маршрута составляла 8,5 километров.

На сегодняшний день в столице действуют 668 автобусных маршрутов Мосгортранса общей протяженностью более 7,4 тысячи километров. Ежедневно услугами городских автобусов пользуются около 4 миллионов пассажиров.

Напомним, столичные власти собираются открыть музей пассажирского транспорта, где выставят ретро-автобусы и троллейбусы.Окончательное решение по расположению музея еще не принято. Сейчас в городе нет постоянной экспозиции для исторического подвижного состава ГУП "Мосгортранс". В музее будет выставлены образцы трамваев, троллейбусов и автобусов, которые когда-либо перевозили столичных пассажиров. Также в новом музее собираются собрать и коллекцию ретро-автомобилей.

Ранее в Москве уже работал музей пассажирского транспорта. Он открылся на территории трамвайного депо им. Баумана 10 сентября 1999 года . Это событие было приурочено к столетнему юбилею московского трамвая. Однако музей проработал только два года. Осенью 2001 года он был выселен из Бауманского депо в связи со строительством московского монорельса. Музею обещали выделить место, но экспонаты до сих пор хранятся под открытым небом на территории Трамвайно-ремонтного завода на Волочаевской улице.