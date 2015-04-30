В Подмосковье начался сезон речной навигации

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

В Подмосковье открылся сезон навигации речного пассажирского транспорта. Об этом M24.ru сообщили в министерстве транспорта Московской области.

Сейчас суда перевозят пассажиров по следующим маршрутам:

"причал "город Серпухов" – причал "Сады" по реке Ока, теплоход вместимостью 60 человек курсирует с 29 апреля по 30 сентября;

"причал "деревня Андреевское" – причал "город Лыткарино" по Москве-реке, судно вместимостью 10 человек курсирует с 30 апреля по 30 ноября;

"причал "Бочманово" (Коломна) – причал "Притыка" по реке Ока, теплоход вместимостью 120 человек курсирует с 1 мая по 27 сентября.

В Москве речная навигация стартовала 17 апреля. Торжественная церемония состоялась на причале парка Горького.

Где в столице располагаются речные порты

К открытию сезона столичная судоходная компания готовилась очень основательно. 45 пассажирских судов обновили, кроме традиционной покраски палуб и мытья кают изменили дизайн теплоходов, в привычный облик добавили ретро-ноты.

Первый теплоход, сделанный по новому образцу, примет пассажиров примерно в середине лета. Катать москвичей и туристов будут по центру города. Всего предусмотрено 10 маршрутов.

Цены на билеты в этом году выросли на 10 процентов – билет для взрослых будет стоить 550 рублей, для детей от 6 до 13 – 400 рублей, за эту сумму могут прокатиться пенсионеры и группы студентов.