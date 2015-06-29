Видеокамеры на автобусах зафиксировали почти 20 тысяч нарушений ПДД

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Видеокамеры, установленные на столичных автобусах, с начала этого года зафиксировали более 19 тысяч нарушений правил дорожного движения, а с начала июня – свыше 4 тысяч, сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции.

Сейчас камеры фотовидеофиксации установлены на 110 машинах ГУП "Мосгортранс", курсирующих по выделенным полосам.

Ранее m24.ru сообщало, что комплексы видеофиксации нарушений ПДД, установленные на столичных автобусах, начали отслеживать движение автомобилей по выделенным полосам для общественного транспорта. До этого момента они фиксировали только стоянку автомобилей под знаками "Остановка запрещена".

Какие нарушения фиксируют камеры на дорогах

Напомним, камеры в столичных автобусах работают с конца 2014 года. Информация с устройств поступает для обработки в Центр организации дорожного движения. Затем, данные о машинах, находящихся в зоне действия запрещающих знаков поступают в отдел фотовидеофиксации МАДИ.

При наличии двух снимков, подтверждающих остановку и стоянку автомобиля в неположенном месте более 5 минут выносится постановление об административном правонарушении. Качество снимков достаточно высокое, и позволяет распознавать номерные знаки, как в дневное, так и в вечернее время.

Всего в Москве сейчас работает около 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации, фиксирующих нарушения ПДД. В этом году на дорогах планируется установить еще 400 дополнительных камер.

В прошлом году камеры на дорогах помогли раскрыть около двух тысяч преступлений и снизить количество ДТП с пострадавшими почти на девять процентов.