"Мосготранс" не будет заниматься междугородними перевозками - Михайлов

Фото: ИТАР-ТАСС

"Мосгортранс" не собирается заниматься междугородними и международными перевозками и не будет "вмешиваться в бизнес" уже работающих на этом рынке перевозчиков, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" глава организации Евгений Михайлов.

Что касается пригородных автобусов, то ежедневно столицу обслуживает около тысячи машин, сказал Михайлов.

"Это соответствует нашим потребностям, - сказал Михайлов. - Значительная часть автобусов работает нелегально, и наша задача - вернуть ситуацию в правовое русло".

Михайлов подчеркнул, что нелегальные перевозчики не в полной мере могут выполнять взятые на себя обязанности. "Не соблюдается принцип равноудаленности автобусов, таким образом, они следуют без каких-либо внятных интервалов", - заявил глава "Мосгортранса".