Фото: M24.ru/Василий Васюков

На северо-востоке Москвы приостановилось движение трамваев. Трудности возникли у пассажиров трамвайного маршрута №17.

Движение трамваев в обе стороны остановлено. В районе остановки "улица Сухонская" пассажиров просят покинуть трамвай, сообщает корреспондент M24.ru.

В пресс-службе ГИБДД заявили, что причиной остановки трамваев стал обрыв кабеля контактной сети. "На пересечении улиц Менжинского и Енисейской произошел обрыв кабеля контактной сети. С 12.00 остановлено движение трамваев", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что трамвай №17 ходит от Останкино до Медведково.