Маршрут трамвая №17 стал самым популярным у москвичей

Названы самые популярные маршруты "Мосгортранса" по итогам первых двух месяцев 2015 года, сообщает Агентство "Москва". Это автобус №605, троллейбус №63 и трамвай №17.

Автобусом №605, курсирующим от Юрловского проезда до платформы "Лось" в будние дни пользуются более 36 тысяч пассажиров в день. Троллейбусом №63, следующим от 138 квартала Выхина до Лубянской площади пользуются 35 тысяч человек. В трамвае №17 Останкино-Медведково ездят 62 тысячи пассажиров в день.

Среди полуэкспрессных маршрутов Мосгортранса самым популярным в январе и феврале стал автобус №903, который ходит от улицы Холмогорская до Рижского вокзала. Им пользуются более 21 тысячи пассажиров в день.

Ранее сообщалось, что пассажиры стали чаще пользоваться полуэкспрессным маршрутом №905, который следует от 75 километра МКАД до Белорусского вокзала. Количество перевезенных им горожан в 2014 году выросло почти вдвое.

Если в январе 2014 года в будни маршрутом №905 ежедневно пользовались 6,7 тысяч человек, то на данный момент этот показатель достиг 11,9 тысяч. Всего с момента открытия маршрута, 1 июля 2013 года, автобусом №905 воспользовались более 3,5 миллионов москвичей.

По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, жителям отдаленных районов Москвы доехать до центра города на автобусе быстрее и удобнее, чем на личном автомобиле.

Об этом говорит постоянно растущее число пассажиров, которые регулярно используют его для поездок по городу.