Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2016, 19:46

Транспорт

Перевозчиков по 44 маршрутам из Москвы в область определят до конца года

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Столичные власти до конца года определят перевозчиков по 44 маршрутам из Москвы в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва". За соблюдением графика движения власти будут следить через ГЛОНАСС.

При этом перевозчика на маршрутах, начинающихся в Московской области, будет определять регион. Тем, кто будет перевозить пассажиров из области в столицу, придется обновить около 33 процентов подвижного состава.

Москва и Московская область согласовали 164 маршрута наземного транспорта. Для каждого маршрута выбран оптимальный вид транспорта, интервалы движения, а также график работы.

Таким образом, автобусное сообщение между столицей и областью увеличат на 88 маршрутов. Привычные маршруты продолжат свою работу.

наземный транспорт маршруты перевозчики автобусные маршруты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика