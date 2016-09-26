Перевозчиков по 44 маршрутам из Москвы в область определят до конца года

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Столичные власти до конца года определят перевозчиков по 44 маршрутам из Москвы в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва". За соблюдением графика движения власти будут следить через ГЛОНАСС.

При этом перевозчика на маршрутах, начинающихся в Московской области, будет определять регион. Тем, кто будет перевозить пассажиров из области в столицу, придется обновить около 33 процентов подвижного состава.