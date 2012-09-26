Московская полиция задержала 247 пьяных водителей за два дня рейда

Фото: ИТАР-ТАСС

За два дня проведения рейда "Нетрезвый водитель" московская полиция задержала 247 человек, из них 103 отказались пройти медицинское освидетельствование.

25 сентября общее число задержанных составило 117 человек. Из них 63 - сели за руль пьяными, а 54 - отказались от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД Москвы.

В первый день рейда было задержано более 80 нетрезвых автолюбителей.

Рейд "Нетрезвый водитель" будет проводиться с 24 сентября по 1 октября. Причиной проведения мероприятия стало увеличение количества ДТП, совершаемых пьяными автовладельцами. 22 сентября семь человек погибли в аварии на Минской улице, где нетрезвый автолюбитель снес остановку общественного транспорта.

Добавим, депутаты Госдумы РФ намерены ужесточить наказание за вождение автомобиля в пьяном виде. Среди поправок в УК РФ - уголовное наказание вплоть до пожизненного. Предполагается, что поправки в Уголовный кодекс будут внесены уже на этой неделе.