С 27 июля в столице вводятся новые остановки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С понедельника на двух автобусных маршрутах в столице появятся дополнительные остановки, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Теперь автобус при следовании к станции "Солнечная" будет останавливаться на улице Авиаторов. Новая остановка - "Ул. Авиаторов" совмещена с одноименной остановкой автобусных маршрутов № 686, 718ф, 734, 788, 793, 862.

Кроме того, на автобусном маршруте № 710 вводится остановка "Парк 70-летия Победы". Автобус будет останавливаться на Болотниковской улице при следовании к станции метро "Каховская". Остановка расположена между существующими остановками "Новочеремушкинская улица" и "Детский сад".

Напомним, в июне на маршруте автобуса № 280 появилась дополнительная остановка. Автобус ходит на юге Москве от станции метро "Каширская".

Теперь автобус при следовании к метро "Люблино" делает остановку на Новороссийской улице. Новая остановка - "Новороссийская улица, 11" - находится между существующими остановками "Школа" и "Больница имени Семашко".