Автобусы на Ленинградке поехали быстрее из-за выделенки

Фото: m24.ru/Роман Балаев

После появления выделенной полосы на Ленинградском шоссе скорость движения автобусов возросла на 20 процентов, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Речь идет об автобусах полуэкспрессного маршрута №905, соединяющего 75-й километр МКАД и Белорусский вокзал. Выделенная полоса для них открылась на Ленинградке в конце 2015 года.

Сегодня этим маршрутом пользуются 13,4 тысячи человек в сутки – на 10 процентов больше, чем год назад.

"Организация выделенных полос ‒ по-настоящему эффективный инструмент, который делает общественный транспорт еще доступнее и удобнее для горожан. "Выделенка" на Ленинградском шоссе не стала исключением ‒ автобусы и троллейбусы теперь преодолевают этот участок быстрее", ‒ сказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

В Москве действуют шесть полуэкспрессных маршрутов, которые практически на всем протяжении проходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок.

"Москва в цифрах": Выделенные полосы

Напомним, самую первую "выделенку" в Москве открыли в июле 2009 года на Волоколамском шоссе. Сейчас в Москве действует 20 полос для общественного транспорта. Автомобилисты могут ездить по ним только в выходные и праздничные дни. А на проспекте Мира и Ярославском шоссе – только по воскресеньям.

Штраф за выезд на "выделенку" в столице составляет 3 тысячи рублей. В 2016 году в Москве планируют создать около 30 километров дополнительных выделенных полос.

