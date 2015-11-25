Движение трамваев на Чертановской улице восстановили

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Движение трамваев на Чертановской улице восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Речь идет о трамваях №№ 1 и 16.

Ранее движение было приостановлено из-за бесхозной сумки, обнаруженной в салоне одного из трамваев.

На прошлой неделе m24.ru сообщало об обнаружении бесхозной сумки на станции "Театральная" Замоскворецкой линии метро. Бесхозная вещь была обнаружена возле первых вагонов в сторону станции "Речной вокзал".

Однако полиция не обнаружила взрывчатых веществ в бесхозной сумке. В сумке оказались личные вещи и планшет. В настоящее время оцепление снято, станция работает в штатном режиме.