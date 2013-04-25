Основные города Подмосковья свяжут трамваем

Фото: ИТАР-ТАСС

Основные города Подмосковья планируется связать трамваем. Об этом сообщил министр транспорта Московской области Александр Зайцев в ходе пресс-конференции.

"Мы пытаемся связать города Подмосковья системой легкорельсового транспорта, - сказал Зайцев. - Мы хотим создать полноценное сообщение, кольцо. Это трамвайная линия протяженностью порядка 350 километров".

По словам Зайцева, средняя скорость движения на новой линии составит 60 километров в час. "Это связано с наличием остановок", - отметил министр.

Выбранный маршрут прокладки трамвайных путей свяжет наиболее густонаселенные районы Подмосковья между собой, добавил Зайцев. "Также трамваи будет связывать аэропорты Москвы и железнодорожные станции", - сказал министр.

Чиновник подчеркнул, что запланированное трамвайное сообщение будет очень востребованным среди жителей Москвы и Подмосковья.