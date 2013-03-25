В столичных маршрутках могут появиться валидаторы

Фото: ИТАР-ТАСС

Владельцы единых билетов на общественный транспорт в перспективе смогут оплачивать ими проезд на маршрутных такси. Для этого некоторые перевозчики установят в салонах валидаторы. С таким предложением выступают городские власти, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы за то, чтобы пассажиры получали максимум комфорта на всех видах транспорта", - отметил чиновник.

По его словам, частники также как и муниципальный транспорт сможет получить экономическую выгоду от установки считывающих устройств. В первую очередь, сократится время оплаты проезда – водитель будет быстрее обслуживать маршрут и понадобится меньшее число автомобилей.

Городские проездные билеты могут начать действовать на частных маршрутках в Москве осенью. Это станет результатом модернизации маршрутной сети, которую в настоящее время ведет департамент транспорта.

"Мы не можем заставить людей поставить какое-то дополнительное оборудование или присоединиться к тарифной системе. Это должно быть их добровольное желание. Безусловно, если они заинтересованы в том, чтобы оказывать пассажирам качественные услуги, они, скорее всего, это сделают", - добавил заммэра.

По словам Максима Ликсутова, департамент разрабатывает новую модель управления общественным транспортом, по которой город будет контролировать всю маршрутную сеть и выстраивать ее из интересов пассажиров. То есть перевозчики уже не смогут ездить только по тем маршрутам, где много пассажиров. "Мы переходим на другую модель работы, когда будем сами платить компаниям деньги из городского бюджета за километры, которые они проезжают на одном маршруте", - добавил глава ведомства.

Максим Ликсутов также напомнил, что единые билеты в будущем начнут работать и на пригородных электричках. При этом на железной дороге будут создана дополнительная инфраструктура, которая позволит снизить интервал в движении электропоездов в часы пик до 3-4 минут. "Мы совместно с коллегами из "Российских железных дорог" проанализировали все направления, нашли варианты дополнительной инфраструктуры", - пояснил чиновник.