К чемпионату мира по футболу Тушино свяжут с Лужниками речным трамваем

Фото: ТАСС

Столичные власти запустят речной трамвай от Большой спортивной арены в Лужниках до "Открытие Арены" в Тушине. Новинка начнет функционировать в 2018 году и приурочена к чемпионату мира по футболу, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, болельщики будут преодолевать расстояние между двумя стадионами всего за 40 минут.

Для открытия речной навигации в Тушине нужно реконструировать шлюз, находящийся в федеральной собственности. В настоящее время столичные власти договариваются с федеральными о ремонте объекта.

Отметим, что правительство России приняло решение сократить вместимость двух строящихся стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь идет об аренах в Калининграде и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что ряд статей расходов по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года будет сокращен, но это не коснется инфраструктуры и строительства стадионов.

"Все программы у всех ведомств сокращены на 10 процентов. В этой программе сокращениям подверглись только статьи, которые не касаются инфраструктуры. Речь идет о различных организационных вопросов, субсидиях оргкомитету, подготовке к церемонии жеребьевки. Все инфраструктурные инвестиции сохранены", - рассказал министр спорта России Виталий Мутко.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

В столице игры первенства примут сразу два стадиона - Лужники и "Открытие Арена".

Отметим, летом прошлого года функционировала переправа через Химкинское водохранилище, которая связала Северный речной вокзал и парк "Северное Тушино".