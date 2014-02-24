Ночные маршруты общественного транспорта будут работать в праздники

Фото: ИТАР-ТАСС

Ночные маршруты автобусов № H2, H3 и троллейбус №63 будут работать в праздничные дни с 7 по 10 марта. Кроме того на праздники изменится работа экспрессных маршрутов, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"7, 8, 9 марта 2014 года экспрессные маршруты автобуса № 958 "Метро "Речной вокзал" - СТЦ "МЕГА-Химки" и № 959 "Метро "Мититно" - СТЦ "МЕГА-Химки" будут работать до 00.30, 10 марта - до 23.30", - говорится в сообщении.

С 7 по 9 марта до 00.30 будут курсировать экспрессные маршруты автобуса №961 "Метро"Ясенево" - СТЦ "Мега-Теплый стан", №962 "Метро "Бульвар Дмитрия Донского" - СТЦ "Мега-Теплый стан" и №964 "Метро "Теплый стан" - СТЦ "Мега-Теплый стан". 10 марта эти маршруты будут работать до 23.20.

На Международный женский день россияне будут отдыхать три дня подряд - с субботы, 8 марта, по понедельник, 10 марта.