Первые низкопольные трамваи появятся на маршруте Строгино-Сокол

Фото: mosgortrans.ru

Новые низкопольные трамваи польского производства начнут курсировать на маршруте Строгино-Сокол в Москве с 11 марта. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Первый трамвай мы ожидаем в Москве 11 марта. В течение марта приедут еще три трамвая. И мы устроим им комплекс испытаний для того, чтобы до конца убедиться, что этот трамвай полностью подходит под эксплуатацию на трамвайной сети в городе Москве", - отметил Евгений Михайлов.

Подвижной состав, который вскоре появится на столичных улицах, произведен из комплектующих европейского и российского производства. Трамваи будут низкопольными с современными системами кондиционирования и отопления. Кроме того, в салоне будет установлен видеоконтроль.

Новые трамваи будут производить минимальный уровень шума и вибраций при движении. Срок службы трамваев составит 30 лет, вместимость - до 250 человек единовременно.

В случае успешного прохождения испытаний первых четырех вагонов, дальнейшее производство трамваев будет локализовано на территории России.

По словам главы ГУП "Мосгортранс", в новых трамваях не будет турникетов. Для удобства пассажиров новые трехсекционные низкопольные трамваи будут оборудованы валидаторами возле каждой входной двери. Кроме того, трамвай нового поколения будет оборудован системой видеонаблюдения. Камеры будут расположены как внутри салона, так и снаружи.

Новый трамвай также оборудован системой автономного хода.

"В случае если пропадет напряжение в сети, он опускает пантограф и достаточно длительное время может передвигаться: уехать с перекрестка, доехать до остановки, высадить пассажиров", - подчеркнул Евгений Михайлов.