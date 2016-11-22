Рейд против нелегальных перевозчиков прошел в столице

Столичные инспекторы провели рейд против нелегальных перевозчиков, которые работают на подмосковных маршрутах без разрешения властей, передает телеканал "Москва 24".

Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" остановили несколько микроавтобусов маршрута № 887, который курсирует от Люберец до Москвы. Водители смогли предоставить лицензию, путевку, а вот маршрутной карты у них не оказалось. Отсутствие этого документа означает, что маршрут не включен в городской реестр транспорта, и перевозить людей эта компания не имеет права.

Одной из причин, по которой компании не могут получить маршрутную карту, может быть техническое состояние транспорта.

Кроме того, все автобусы на официальных маршрутах оборудованы системой ГЛОНАСС, которая контролирует их передвижение. А нелегальному перевозчику выгоднее объезжать пробки, нарушая ПДД. Поэтому они чаще попадают в аварии.

По словам главного государственного инспектора Госавтодорнадзора по Москве Александра Кульнева, за отсутствие маршрутной карты компании штрафуют.

"Если ранее не привлекались, будет вынесено предупреждение. Если уже привлекались, то сумма штрафа составит 300 тысяч для юридического лица и 30 тысяч – для частного", – сказал он.

Некоторые недобросовестные перевозчики после штрафа меняют название фирмы и продолжают ездить без разрешительных документов. Но, как предупредили в ГКУ "Организатор перевозок", в этом случае нелегальные маршрутки отправляют на штраф-стоянки.