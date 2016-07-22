Прерванное из-за ливня в Москве движение троллейбусов и трамваев восстановлено

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Движение троллейбусов и трамваев пяти маршрутов, прерванное из-за скопления дождевой воды на московских улицах, восстановлено. Об этом сообщили в информационном центре столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев на улице Солдатская и троллейбусов на улице Каланчевская",- сообщили в инфоцентре.

Cбой произошел в движении трамваев №№ 32, 43, 46 и троллейбусов №№ 22, 88.

Аварийные бригады "Мосводостока" устраняют последствия ливня. Задействованы 350 бригад. В диспетчерские поступило около 60 заявок на скопление воды.

По данным главной метеостанции на ВДНХ, в столице за последние 12 часов выпало восемь миллиметров осадков – это почти десять процентов месячной нормы осадков. Для июля она составляет 94 миллиметра.