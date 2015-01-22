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Наземный транспорт

22 января 2015, 16:30

Летом на Москве-реке появятся трамвайчики нового поколения

наземный транспорт речные трамваи Столичная судоходная компания конкурс редизайн

Проект Павла Гавина. Фото: пресс-служба "Территории дизайна"

"Столичная судоходная компания" займется модернизацией речного флота. Так, у теплоходов "Москва" изменится внешний и внутренний дизайн, появятся детские зоны, а пассажиров защитят от ветра и брызг, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора компании Дмитрия Балыкова.

Проект редизайна речных трамвайчиков был выбран в рамках конкурса "Ты можешь изменить Москву". Первое место занял проект дизайнеров Сергея Шкепу и Сергея Щербиненко. Но в итоге "Столичная судоходная компания" выбрала проект архитектора Павла Гавина, так как он лучше проработан с технической точки зрения. Также сохраняется и исторический облик теплохода "Москва".

"Здесь соблюдены требования обзорности и удобства размещения пассажира, на каком бы месте он ни сидел. Плюс решения по мебели и отделочным материалам", - отметил Дмитрий Балыков.

Акцент в проекте сделан на панорамное остекление нижней палубы, тогда как верхняя палуба должна быть расширена, а крышу предполагается поднять, чтобы увеличить угол обзора. Помимо этого, в трамвайчиках начнут ставить перегородки, которые защитят пассажиров от дождя и ветра. Также на нижней палубе предлагается установить складные диваны, а на верхней палубе - скамьи, трансформирующиеся в стол.

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В проекте уделяется внимание и удобству маломобильных пассажиров. Кроме того, на модернизированном теплоходе появится зона для детей и места для провоза велосипедов.

Компания хочет запустить первые теплоходы в новом дизайне уже в августе-сентябре текущего года. "Еще необходимо провести переговоры с судостроительными предприятиями и провести тендер по исполнителю. Исходя из этого будет проведен расчет экономики. Если будет выгоднее гнать теплоходы в Ярославль, Рыбинск или в Нижний Новгород - погоним туда. Если будет дешевле привезти специалистов в Москву, то будем делать все здесь", - отметил Балакин. При этом стоимость модернизации одного теплохода составляет около десяти миллионов рублей.

Помимо этого, в этом году могут появиться новые речные маршруты и необычные теплоходные экскурсии по Москве-реке. Пока у "Столичной судоходной компании" около 10 туристических маршрутов по городу. На теплоходах также могут начать проводить нестандартные экскурсии совместно с небольшими экскурсионными бюро, по этому поводу сейчас ведутся переговоры.

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