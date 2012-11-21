Из московских трамваев исчезнут турникеты

В трамваях, которые Москва закупит в будущем году, не будет турникетов

В новых скоростных московских трамваях, которые власти планируют закупить в 2014-2015 годах, не будет привычных турникетов. На смену этому устройству придут валидаторы, которые позволят пассажирам входить и выходить через все двери в салоне. Сейчас же люди входят в транспорт только через передаю дверь.

По словам исполняющего обязанности руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Михайлова, всего планируют приобрести 120 современных трамваев, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, в салонах трамваев появятся кондиционеры и wi-fi. Первыми комфортные условия смогут оценить жители северо-востока столицы, где запустят новые трамваи.

Добавим, что контролировать пассажиров в трамваях не перестанут. Штраф за безбилетный проезд планируют увеличить. Сейчас его размер составляет 1000 рублей.