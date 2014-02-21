Быстрее всего до Москвы из области можно доехать от Люберец

Быстрее всего до Москвы можно доехать из Люберец, Мытищ и Реутова

Три города ближайшего Подмосковья: Люберцы, Реутов и Мытищи - заняли верхние строчки рейтинга транспортной доступности по отношению к столице, передает телеканал "Москва 24".

Рейтинг формировался из расчета времени, которое пассажиры тратят на дорогу от каждого конкретного города до МКАД.

Занять первое место Люберцам помогло открытие в ноябре 2013 года станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии. В дальнейшем в этой части Москвы откроются еще четыре станции - "Котельники" той же Таганско-Краснопресненской линии, а также "Некрасовка", "Косино-Ухтомская" и "Салтыковская улица" Кожуховской линии.

Реутов стал вторым благодаря станции метро "Новокосино" Калининской линии, которая открылась в августе 2012 года.

Напомним, до 2020 года в Москве намечено построить более 160 километров новых линий метрополитена и 78 станций. Таким образом, протяженность линий столичной подземки вырастет в полтора раза. В настоящее время строительство метро развернуто на 150 площадках, на которых трудятся около 40 тысяч человек.