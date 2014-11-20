На 3-й Владимирской улице встали трамваи

Фото, присланное читателем
На 3-й Владимирской улице в районе Перово встали трамваи, об этом сообщает читатель M24.ru.
"Вероятно, оборвалась линия электропередачи", - предположил он.
Как уточняет пресс-служба департамента транспорта, контактная сеть была повреждена посторонним транспортом.
В результате временно остановились трамваи №№8, 24, 34, 36, 37.
На месте работает аварийная бригада.
Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.