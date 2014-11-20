На 3-й Владимирской улице встали трамваи

Фото, присланное читателем

На 3-й Владимирской улице в районе Перово встали трамваи, об этом сообщает читатель M24.ru.

"Вероятно, оборвалась линия электропередачи", - предположил он.

Как уточняет пресс-служба департамента транспорта, контактная сеть была повреждена посторонним транспортом.

В результате временно остановились трамваи №№8, 24, 34, 36, 37.

На месте работает аварийная бригада.

