Велополосу на Бульварном кольце откроют для автомобилистов

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Знаки, запрещающие автомобилистам ездить по велосипедной полосе на Бульварном кольце, демонтируют до 16 ноября текущего года. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В конце велосезона мы демонтируем знаки, которые запрещают автомобилистам ездить по этой полосе", – передает слова Ликсутова корреспондент m24.ru.

Заммэра отметил, что с 4 июля, то есть с момента открытия велополосы, на Бульварном кольце не произошло ни одного ДТП с участием велосипедистов.

По словам Ликсутова, до конца года будут рассмотрены варианты ввода велополосы и на других улицах города.

"Мы обязательно в этом году рассмотрим, где необходимо и целесообразно ввести такие полосы, чтобы сохранить полосность для автомобилей и сохранить связность", – сказал он.

Первая велополоса в Москве

Напомним, первая городская велополоса была открыта на участке Бульварного кольца от Никитского до Чистопрудного бульвара.

Характерным отличием данной велодорожки является наличие светофоров, информационных знаков, диагональных решеток для стока воды, разметки, предупреждающей об опасных участках.

Размещение велополосы выполнялось за счет изменения ширины существующих полос движения и общей оптимизации пространства. Парковка на ней автомобилей наказывается штрафом в 2500 рублей.